Mirrasol vence e assume a liderança do Grupo D

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirrasol venceu o Ferroviário neste sábado (11) por 3 a 1, em partida realizada na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, e assume a liderança do Grupo D do Campeonato Paulista, com seis pontos. Os donos da casa abriram o placar com Leandro Amaro, mas Wellington Junior, Zé Roberto e Xuxa marcaram e deram a vitória para o Mirrasol. Linense consegue sua primeira vitória no Paulistão SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o apoio da torcida, a Linense bateu o Osasco Audax neste sábado (11), pelo placar de 2 a 0, e conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Os jogadores Thiago Humberto e Zé Antônio marcaram os gols no estádio Gilberto Siqueira Lopes. O Osasco perde a primeira depois de ter vencido o São Paulo na estreia. Botafogo-SP bate o Novorizontino por 2 a 1 SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP recebeu o Novorizontino neste sábado (11), no Estádio Santa Cruz, e também conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao bater o rival por 2 a 1. Rafael Bastos e Francis marcaram pelo Botafogo-SP e Alexandre diminuiu a vantagem para o Novorizontino. Ambas as equipes voltam na próxima quarta-feira, às 19h30. O Botafogo-SP recebe a Ponte Preta, no Estádio Santa Cruz. Já o Novorizontino visita o Corinthians, na Arena de Itaquera.