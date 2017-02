Brasil joga mal, empata com Colômbia e está fora do Mundial Sub-20

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira sub-20 entrou no jogo deste sábado (11) sabendo que precisava vencer a Colômbia no Sul-Americano para ter uma vaga no próximo Mundial, que será disputado em maio. Mesmo assim o time de Rogério Micale jogou mal, perdeu muitas chances de gol e errou em lances simples. O empate por 0 a 0 decretou o fim de uma campanha terrível. A seleção já tinha ficado fora do Mundial há quatro anos, quando não passou nem da primeira fase do torneio regional -vencido pela última vez pelo Brasil em 2011, numa equipe que tinha nomes como Neymar, Lucas e Casemiro. A Colômbia foi para o jogo bastante recuada e marcou forte, mas mesmo assim o Brasil achou espaços e criou chances de gol. O que faltou para a equipe canarinha foi pontaria: Richarlison (duas vezes), Rafael Vizeu e Paquetá perderam as melhores oportunidades da seleção no 1º tempo. No 2º tempo o Brasil voltou mais lento para o jogo e, apesar de ainda ter o domínio do jogo, mostrou nervosismo. Os jovens jogadores erraram passes simples, não conseguiram domínios de bola fáceis e exageraram na quantidade e na força dos cruzamentos. O time ficou visivelmente cansado e não criou sequer uma grande pressão nos minutos finais. Com o empate brasileiro, os classificados para o Mundial Sub-20 são: Uruguai, Equador, Venezuela e Argentina. Os dois primeiros farão um confronto direto pelo título do Sul-Americano neste sábado, a partir das 23h (de Brasília). Os uruguaios têm a vantagem do empate.