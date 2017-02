Jô desperdiça pênalti, e Corinthians perde para o Santo André em Itaquera

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians voltou a sofrer com o desempenho ruim nos pênaltis e viu, além disso, um ex-jogador balançar a rede. Neste sábado (11), o time alvinegro acabou derrotado por 2 a 0 pelo Santo André em plena arena de Itaquera. Jô desperdiçou uma cobrança de pênalti no primeiro tempo. Um dos gols do rival foi marcado por Claudinho, que ainda pertence ao clube. O time de Fábio Carille foi surpreendido logo aos 11 minutos de jogo. Edmílson, ex-jogador do Palmeiras, marcou o primeiro gol do Santo André. Depois, o Corinthians teve a posse de bola, mas esbarrou na forte marcação do adversário. Na etapa final, a equipe alvinegra esboçou uma pressão, mas viu Claudinho marcar aos 21 minutos. Na próxima rodada, o Corinthians volta a atuar em Itaquera pelo estadual. O time recebe o Novorizontino na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). Em seguida, a equipe enfrenta o Audax fora de casa e o Palmeiras na Arena Corinthians. Fogo amigo Claudinho, que marcou o segundo gol do santo André na partida, é jogador do Corinthians. Ainda na base, o atacante foi contrato depois de uma negociação com o Santos e jogou a Copa São Paulo de 2016. Depois, ele atuou por alguns minutos no profissional, com Tite, contra o Linense, no Paulistão do ano passado. No segundo semestre ele defendeu o Bragantino na Série B do Brasileirão. No começo da atua temporada, Claudinho foi emprestado ao Santo André. Sétima derrota O Corinthians sofreu a sétima derrota na sua arena em quase três anos. As outras foram para Figueirense (na estreia), Palmeiras (duas vezes), Guaraní, Santos e Fluminense. No total, são 89 jogos disputados no local, com 63 vitórias, 19 empates e sete derrotas. O aproveitamento é de 77,9%. Aproveitamento pífio Jadson deixou o Corinthians em dezembro de 2015. Desde então o time alvinegro teve 17 pênaltis a seu favor. O desempenho no fundamento é ruim sem o meio-campista. A equipe só acertou oito cobranças e errou outras nove. O aproveitamento é de 47%. Jô, que errou neste sábado, conseguiu balançar a rede na estreia do estadual, contra o São Bento. Em 2015, oito atletas cobraram pênaltis: Romero, Luciano, Rodriguinho, André, Fagner, Marlone, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto. Explicações No intervalo da partida, o atacante Jô falou sobre o erro na cobrança de pênalti. Segundo ele, o chute não saiu como planejado e como tem feito nos treinos do Corinthians. "Errar pênalti é natural. Não bati como venho treinando. O chute saiu fraco". disse o atacante. Ele já sabia O goleiro Zé Carlos defendeu a cobrança de Jô, que escolheu o canto esquerdo do arqueiro. Segundo o atleta do Santo André, as cobranças do atacante corintiano foram estudadas antes do jogo. Jô usou o mesmo lado do gol na partida contra o São Bento, há uma semana, assim como nas últimas seis cobranças anteriores, Defesa vazada Com o gol marcado pelo atacante Edmílson, o Corinthians sofreu um gol depois de 437 minutos de invencibilidade. O time do técnico Fábio Carille passou em branco na defesa contra São Paulo, Ferroviária, São Bento e Caldense, além de mais 66 minutos contra o Vasco e 11 minutos diante do Santo André. Desde 2011 Corinthians e Santo André voltaram a se enfrentar depois de seis anos. O fato deu-se porque o time do ABC Paulista voltou à elite do estadual esse ano após cinco temporadas na segunda divisão. Em 2011, o time corintiano venceu por 2 a 0, mesmo jogando fora de casa. Paulo André e Edno marcaram os gols da vitória da equipe treinada por Tite. Jadson camisa 77 O meio-campista, principal reforço do Corinthians para a temporada 2017, foi apresentado à torcida em Itaquera minutos antes de a bola rolar. O atleta recebeu a camisa 77 das mãos de Basílio. A escolha do número é uma homenagem aos 40 anos do título estadual de 1977, que pôs fim ao tabu de quase 23 anos sem títulos do time. Marquinhos Gabriel x Marlone O técnico Fábio Carille teve de mexer na equipe do Corinthians que venceu o São Bento por 1 a 0 na estreia do Paulistão. Sem Giovanni Augusto, com dores na coxa, o treinador optou pela entrada de Marquinhos Gabriel. Com isso, Marlone passou a atuar pela direita, com Marquinhos à esquerda. No intervalo, Carille trocou Fellipe Bastos por Guilherme. A torcida quis o turco No começo do segundo tempo, os torcedores do Corinthians presentes à arena de Itaquera pediram a entrada do atacante Kazim, gritando o nome do turco. Carille atendeu o pedido em seguida e sacou Marlone da equipe alvinegra. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés (Romero); Gabriel; Marlone (Kazim), Fellipe Bastos (Guilherme), Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Jô. T.: Fábio Carille SANTO ANDRÉ Zé Carlos; Cicinho, Leonardo, Reniê e Paulinho (Diogo Orlando); Baraka, Dudu Vieira, Fernando Neto e Eduardo Ramos; Deivid e Edmilson (Claudinho). T.: Toninho Cecílio Local: Itaquerão, em São Paulo (SP) Público e renda: 18.271 e R$ 798.997,30 Árbitro: Salim Fende Chavez Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli e Alberto Poletto Masseira Cartões amarelos: Eduardo Ramos, Zé Carlos e Cicinho (Santo André); Rodriguinho (Corinthians) Gols: Edmilson, aos 11 min do primeiro tempo, e Claudinho, aos 21 min de segundo tempo.