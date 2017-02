Jô desperdiça pênalti, e Corinthians perde em casa para Santo André

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians conheceu sua primeira derrota na temporada. Neste sábado (11), o clube alvinegro não aproveitou as chances criadas e viu o Santo André abrir 2 a 0, no Itaquerão, pela segunda rodada do Paulista. Esta foi a primeira vez desde 2013 que a equipe perdeu em seu primeiro jogo em casa no Estadual. O destaque do confronto foi o goleiro Zé Carlos. Quando o jogo já estava 1 a 0, após gol de Edmílson, aos 11 min do primeiro tempo, o Corinthians teve a oportunidade de empatar em cobrança de pênalti. O atacante Jô, no entanto, bateu fraco e o goleiro defendeu. Zé Carlos apareceria pelo menos mais quatro vezes para evitar a igualdade. Sem conseguir chegar ao gol do Santo André, a equipe da capital paulista sofreu um contra-ataque aos 22 min da etapa final e sofreu o segundo gol, marcado por Claudinho. Com a derrota, o Corinthians caiu para a segunda colocação do Grupo A, agora liderado pelo Botafogo-SP, que venceu por 2 a 1 o Novorizontino, neste domingo. O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 19h30, para enfrentar o clube de Novo Horizonte pelo Campeonato Paulista, novamente no Itaquerão. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés (Romero); Gabriel; Marlone (Kazim), Fellipe Bastos (Guilherme), Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Jô. T.: Fábio Carille SANTO ANDRÉ Zé Carlos; Cicinho, Leonardo, Reniê e Paulinho (Diogo Orlando); Baraka, Dudu Vieira, Fernando Neto e Eduardo Ramos; Deivid e Edmilson (Claudinho). T.: Toninho Cecílio Local: Itaquerão, em São Paulo (SP) Público e renda: 18.271 e R$ 798.997,30 Árbitro: Salim Fende Chavez Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli e Alberto Poletto Masseira Cartões amarelos: Eduardo Ramos, Zé Carlos e Cicinho (Santo André); Rodriguinho (Corinthians) Gols: Edmilson, aos 11 min do primeiro tempo, e Claudinho, aos 21 min de segundo tempo.