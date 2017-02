Acidente deixa um morto na Fernão Dias em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu em um acidente na rodovia Fernão Dias, no km 85, em São Paulo, por volta das 3h30 deste domingo (12). O motorista de um Volkswagen Fox perdeu o controle da direção e bateu contra a mureta central da via. Com o impacto da batida, o carro capotou. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do carro Diego Rodrigues de Oliveira Braga, 21, morreu no local do acidente. A pista sentido São Paulo da rodovia ficou parcialmente interditada por cerca de uma hora e meia.