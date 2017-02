Empresa expande venda de produto inovador com crédito da Fomento Paraná

Principal vantagem do produto é aumentar a segurança, pois evita quedas e avarias em produtos embalados (foto: Fernanda Castro/ANPr)

A microempresa curitibana de biotecnologia Novelty Partners produz um adesivo antiderrapante para embalagens da indústria. O produto, denominado palefix, que foi idealizado pelo empreendedor Danniel Salomão e seus sócios há dez anos, está revolucionando o transporte e deslocamento em armazéns e estoques industriais.

O adesivo é aplicado em embalagens para transporte em pallets e impede o deslocamento lateral das caixas de embalagens durante o transporte da carga, seja em curta ou longa distância. A partir da colocação do produto no mercado, os empreendedores perceberam que haveria dificuldades para vender em grandes quantidades, pois a aplicação manual atrasaria a logística de distribuição de muitos artigos. Para vender o adesivo em maior escala, a empresa contratou um financiamento da Fomento Paraná, instituição financeira de desenvolvimento do Governo do Estado.

“Com o primeiro crédito, compramos equipamentos que aplicam a cola de forma autônoma, mais rápida e em série. Deixamos essas máquinas em comodato com os clientes de maior consumo. Isso expandiu as vendas e aliviou o caixa da empresa”, lembra o empreendedor.

Segurança – De acordo com a Novelty, a principal vantagem do produto é aumentar a segurança, pois evita quedas e avarias em produtos embalados. “O palefix é usado por fabricantes de cimento, na indústria química e até na alimentícia”, conta Salomão. Atualmente, a empresa fornece o palefix para diversas cadeias produtivas, inclusive indústrias de grande porte, como Cooperativa Castrolanda, a Votoran e a Embaré.

Por ser atóxico e biodegradável, o adesivo caiu nas graças de fabricantes de leite UHT e de biscoitos, por exemplo. “Uma vantagem extra é que o adesivo representa uma economia de 60% em relação ao film stretch (papel filme industrial), que é a alternativa usada por muitas indústrias. O problema do papel filme é que não é nada prático e ainda agride o meio ambiente, pois é derivado do petróleo”, conclui.

Exportação – O produto não possui concorrentes no Brasil e a empresa atende também o Uruguai, Paraguai e Argentina. Agora a Novelty recorreu novamente à Fomento Paraná, desta vez em busca de capital de giro, para tentar entrar no mercado europeu.

“A intenção é exportar para Espanha e França. Por isso, buscamos um novo financiamento para realizar esse processo de exportação, desde documentação até pagamento a distribuidores e técnicos”, lembra Salomão.

Segundo ele, o processo de concessão do crédito da Fomento Paraná foi decisivo para buscar novamente o financiamento. “Tudo muito fácil e prático, envio de documentação direto pela internet, pessoal atencioso. Até indiquei para outras empresas”.

A ideia dos sócios é transformar a empresa em PD&I (pesquisa, desenvolvimento e inovação) e expandir a oferta no Mercosul e na Europa. “Nossos próximos passos são nessa direção, uma vez que a indústria carece de inovação nesse campo”, avalia.

Mais crédito – As linhas de crédito da Fomento Paraná beneficiaram cerca de 22 mil empreendedores nos últimos seis anos. São mais de R$ 800 milhões em financiamentos concedidos para apoiar empreendimentos de micro, pequeno e médio porte em todo o Estado.

A instituição também financia os municípios para execução de obras viárias, construção de escolas, barracões industriais e revitalização de espaços públicos. Desde 2011, a Fomento Paraná contratou R$ 1,2 bilhão para atender prefeituras paranaenses.