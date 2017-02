Ex-jogador da NBA, Fab Melo é encontrado morto em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pivô brasileiro Fab Melo, 26, ex-jogador da NBA, foi encontrado morto em casa neste sábado (11), por volta das 18h, em Juiz de Fora (MG). A mãe do jogador disse à Polícia Militar que ele chegou em casa na sexta-feira (10) e foi dormir. No sábado, ela percebeu que o filho continuava dormindo. Quando foi ver o que estava acontecendo, percebeu que Fab estava imóvel e inconsciente. A família chamou o Samu (Serviço Médico de Urgência), que constatou a morte e liberou o corpo para o IML. A polícia não sabe informar a causa do óbito, mas não havia nenhum sinal de violência no corpo. A NBA divulgou uma nota em redes sociais: "A NBA lamenta o falecimento do brasileiro Fab Melo, ex-jogador de Boston Celtics, Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks, ocorrido neste sábado. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs." Nascido em Juiz de Fora (MG), Fabrício Paulino de Melo se mudou para os Estados Unidos com 17 anos. Em 2011, começou a jogar basquete pela Universidade de Syracuse, em Nova York. O pivô de 2,13 m de altura se destacou no campeonato universitário e, dois anos depois, foi contratado pelo Boston Celtics, na NBA. Na liga americana, porém, não obteve bons resultados. Na temporada de 2012/13, jogou apenas seis partidas e marcou em média 1,2 ponto por jogo. No ano seguinte, chegou a treinar com Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks, mas não conseguiu se firmar em nenhum deles. Em 2014, retornou ao Brasil, onde jogou pelo Paulistano e pelo Brasília, seu último time.