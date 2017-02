Chuva afunda pista e interdita trecho da BR-376 no Litoral

Redação Bem Paraná com informações do G1

12/02/17 às 09:36 Redação Bem Paraná com informações do G1

A chuva que atingiu parte do Paraná entre a tarde de sábado (11) e madrugada deste domingo (12) causou um afundamento de pista na altura do km 681 na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição é na pista sentido Santa Catarina e ocorre desde o fim da noite de sábado.

O trânsito está sendo desviado pelo sentido contrário da rodovia. Até as 8h50 deste domingo não havia previsão para a liberação do trecho. Neste horário, não havia congestionamento no local.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo deve ficar bastante instável no estado neste domingo com chuva e trovoadas a qualquer hora do dia.