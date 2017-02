Conheça as 14 Escolas de Samba do Grupo Especial de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial de São Paulo começam na sexta-feira (24). Neste dia, sete delas se apresentam no Anhembi para o público paulista. Tom Maior, Mocidade Alegre, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé, Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tucuruvi e Águia de Ouro entram na avenida nesta ordem, uma em seguida da outra. No segundo dia dos desfiles na capital paulista, no sábado (25) outras sete escolas fecham os desfiles do Grupo Especial. Mancha Verde, Unidos do Peruche, Império da Casa Verde (campeã em 2016), Dragões da Real, Vai-Vai, Nenê de Vila Matilde e Rosas de Ouro animam a noite no primeiro fim de semana do feriado. Confira algumas informaçõe sobre as escolas que desfilarão no Anhembi. 1º dia de desfiles Tom Maior Samba-enredo: Elba Ramalho canta em oração o folclore do Nordeste. Toque sanfoneiro: Forró, frevo e xaxado... Ordem no desfile: 1ª (sexta, 24.fev) Presidente: Luciana Silva Carnavalesco: Cláudio Cavalcante ‘Cebola‘ Rainha: Pâmela Gomes Fundação: 14.fev.1973 Cores: Vermelho, amarelo e branco Títulos (Grupo Especial): Nenhum Posição em 2016: 2° lugar do Grupo de Acesso Mocidade Alegre Samba-enredo: A vitória vem da luta, a luta vem da força e a força da união Ordem no desfile: 2ª (sexta, 24.fev) Presidente: Solangre Cruz Bichara Rezende Carnavalesco: Carlos Lopes, Leandro Vieira, Neide Lopes e Paulo Brasil Rainha: Aline Oliveira Fundação: 24.set.1967 Cores: Vermelho e verde Títulos (Grupo Especial): 10 (2014, 2013, 2012, 2009, 2007, 2004, 1980, 1973, 1972 e 1971) Posição em 2016: 3° lugar Unidos de Vila Maria Samba-enredo: Aparecida, a Rainha do Brasil. 300 anos de amor e fé no coração do povo brasileiro Ordem no desfile: 3ª (sexta, 24.fev) Presidente: Adilson José de Sousa Carnavalesco: Sidnei França Rainha: Dani Bolina Fundação: 10.jan.1954 Cores: Azul, branco e verde Títulos (Grupo Especial): Nenhum Posição em 2016: 5° lugar Acadêmicos do Tatuapé Samba-enredo: Mãe África conta a sua história: Do berço sagrado da humanidade à abençoada terra do grande Zimbabwe Ordem no desfile: 4ª (sexta, 24.fev) Presidente: Eduardo Santos Carnavalesco: Flávio Campello Rainha: Andréa Capitulino Fundação: 26.out.1952 Cores: Azul e branco Títulos (Grupo Especial): Nenhum Posição em 2016: 2° lugar Gaviões da Fiel - Samba-enredo: Com as mãos e a garra de um povo sonhador, surge o contraste de uma nova metrópole - Sampa, lugar de sonhos, oportunidades e esperança Ordem no desfile: 5ª (sexta, 24.fev) Presidente: Wagner da Costa Carnavalesco: Zilkson Reus Rainha: Tati Minerato Fundação: 01.jul.1969 Cores: Preto e branco Títulos (Grupo Especial): 4 (2003, 2002, 1999 e 1995) Posição em 2016: 7° lugar - Acadêmicos do Tucuruvi Samba-enredo: Eu sou a Arte: Meu palco é a rua Ordem no desfile: 6ª (sexta, 24.fev) Presidente: Hussein Abdo Elselan (Jamil) Carnavalesco: Wagner Santos Rainha: Daniela Albuquerque Fundação: 01.fev.1976 Cores: Azul, branco, vermelho e amarelo Títulos (Grupo Especial): Nenhum Posição em 2016: 10° lugar - Águia de Ouro Samba-enredo: Amor com amor se paga! Uma história animal Ordem no desfile: 7ª (sexta, 24.fev) Presidente: Sidnei Carriuolo Antônio Carnavalesco: Amarildo de Mello Rainha: Cinthia Santos Fundação: 09.mai.1976 Cores: Azul e branco Títulos (Grupo Especial): Nenhum Posição em 2016: 8° lugar 2º dia de desfiles Mancha Verde Samba-enredo: Zé do Brasil, um nome e muitas histórias Ordem no desfile: 1ª (sábado, 25.fev) Presidente: Paulo Serdan Carnavalesco: Pedro Alexandre (Magoo) Rainha: Viviane Araújo Fundação: 18.out.1995 Cores: Verde, branco e vermelho Títulos (Grupo Especial): Nenhum Posição em 2016: 1° lugar do Grupo de Acesso - Unidos do Peruche Samba-enredo: A Peruche no maior axe° exalta Salvador, cidade da Bahia Caldeira~o de Rac©as, Cultura, Fe° e Alegria Ordem no desfile: 2ª (sábado, 25.fev) Presidente: Sidney de Moraes (Ney) Carnavalesco: Murilo Lobo e Sergio Caputo Gall Rainha: Stephanye Cristine Fundação: 04.jan.1956 Cores: Verde, amarelo, azul e branco Títulos (Grupo Especial): 5 (1967, 1966, 1965, 1962 e 1957) Posição em 2016: 12° lugar - Império da Casa Verde Samba-enredo: Paz. O Império da nova era Ordem no desfile: 3ª (sábado, 25.fev) Presidente: Alexandre Furtado Carnavalesco: Jorge Freitas Rainha: Valeska Reis Fundação: 27.fev.1994 Cores: Azul e branco Títulos (Grupo Especial): 3 (2016, 2006 e 2005) Posição em 2016: 1° lugar - Dragões da Real Samba-enredo: Dragões canta Asa Branca Ordem no desfile: 4ª (sábado, 25.fev) Presidente: Renato Rodrigues Carnavalescos: Dione Leite, Jorge Silveira, Márcio Gonçalves e Rogério Félix Rainha: Simone Sampaio Fundação: 17.mar.2000 Cores: Vermelho, branco e preto Títulos (Grupo Especial): Nenhum Posição em 2016: 6° lugar - Vai-Vai Samba-enredo: ‘No Xirê do Anhembi, a Oxum mais bonita surgiuMenininha, mãe da Bahia - Ialorixá do Brasil Ordem no desfile: 5ª (sábado, 25.fev) Presidente: Darly Silva (Neguitão) Carnavalesco: Alexandre Louzada, André Marins e Júnior Schall Rainha: Camila Silva Fundação: 01.jan.1930 Cores: Preto e branco Títulos (Grupo Especial): 14 (2011, 2008, 2001, 2000, 1999, 1998, 1996, 1993, 1988, 1987, 1986, 1982, 1981 e 1978) Posição em 2016: 4° lugar - Nenê de Vila Matilde Samba-enredo: Core e tuba. A ópera de todos os povos, terra de todas as gentes, Curitiba de todos os sonhos Ordem no desfile: 6ª (sábado, 25.fev) Presidente: Rinaldo José Andrade (Mantega) Carnavalesco: Alex Fão Rainha: Ariellen Domiciano Fundação: 01.jan.1949 Cores: Azul e branco Títulos (Grupo Especial): 11 (2001, 1985, 1970, 1969, 1968, 1965, 1963, 1960, 1959, 1958 e 1956) Posição em 2016: 9° lugar - Rosas de Ouro Samba-enredo: Convivium. Sente-se à mesa e saboreie Ordem no desfile: 7ª (sábado, 25.fev) Presidente: Angelina Basílio Carnavalesco: André Machado Rainha: Ellen Rocche Fundação: 18.out.1971 Cores: Azul, vermelho e branco Títulos (Grupo Especial): 9 (2010, 1994, 1992, 1991, 1990, 1984, 1983, 1974 e 1973) Posição em 2016: 11° luga