Confira os sambas-enredos das escolas de samba do Grupo Especial do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro começam no domingo (26). No primeiro dia, seis agremiações se apresentam ao público. São elas a Paraíso do Tuiuti, a Acadêmicos do Grande Rio, a Imperatriz Leopoldinense, a Unidos de Vila Isabel, a Salgueiro e a Beija-Flor. Outras seis escolas de samba participam do segundo dia de desfiles, na segunda-feira (27). A União da Ilha do Governador, a São Clemente, a Mocidade Independente de Padre Miguel, a Unidos da Tijuca, a Portela e a Mangueira, campeã do ano passado, fecham o Grupo Especial. Conheça mais sobre as escolas que desfilarão na Sapucaí. 1º dia de desfiles Paraíso do Tuiuti Samba-enredo: Carnavaleidoscópio Tropifágico Ordem no desfile: 1ª (domingo, 26.fev) Presidente: Jorge Honorato Carnavalesco: Jack Vasconcelos Rainha: Mylla Ribeiro Fundação: 5.abr.1952 Cores: Amarelo ouro e azul pavão Títulos (Grupo Especial): Nenhum Posição em 2016: 1° lugar na Série A Acadêmicos do Grande Rio Samba-enredo: Ivete do rio ao Rio Ordem no desfile: 2ª (domingo, 26.fev) Presidente: Milton Abreu do Nascimento Carnavalesco: Fabio Ricardo Rainha: Paloma Bernardi Fundação: 22.set.1988 Cores: Vermelho, verde e branco Títulos (Grupo Especial): Nenhum Posição em 2016: 7° lugar - Imperatriz Leopoldinense Samba-enredo: Xingu, o Clamor da Floresta Ordem no desfile: 3ª (domingo, 26.fev) Presidente: Luiz Pacheco Drumond Carnavalesco: Cahê Rodrigues Rainha: Cris Vianna Fundação: 6.mar.1959 Cores: Verde, branco e ouro Títulos (Grupo Especial): 8 (2001, 2000, 1999, 1995, 1994, 1989, 1981, 1980) Posição em 2016: 6° lugar Unidos de Vila Isabel Samba-enredo: O Som da Cor Ordem no desfile: 4ª (domingo, 26.fev) Presidente: Luciano Ferreira Carnavalesco: Alex de Souza Rainha: Sabrina Sato Fundação: 4.abr.1946 Cores: Azul e branco Títulos (Grupo Especial): 3 (2013, 2006, 1988) Posição em 2016: 8° lugar Salgueiro Samba-enredo: A Divina Comédia do Carnaval Ordem no desfile: 5ª (domingo, 26.fev) Presidente: Regina Celi Fernandes Carnavalesco: Renato e Márcia Lage Rainha: Viviane Araújo Fundação: 5.mar.1953 Cores: Vermelho e branco Títulos (Grupo Especial): 9 (2009, 1993, 1975, 1974, 1971, 1969, 1965, 1963, 1960) Posição em 2016: 4° lugar Beija-Flor Samba-enredo: A Virgem dos Lábios de Mel - Iracema Ordem no desfile: 6ª (domingo, 26.fev) Presidente: Farid Abrão David Carnavalesco: Laíla, Fran Sérgio, Victor Santos, André Cezari, Bianca Behrends e Cláudio Russo Rainha: Raíssa de Oliveira Fundação: 25.dez.1948 Cores: Azul e branco Títulos (Grupo Especial): 13 (2015, 2011, 2008, 2007, 2005, 2004, 2003, 1998, 1983, 1980, 1978, 1977, 1976) Posição em 2016: 5° lugar 2º dia de desfiles União da Ilha do Governador Samba-enredo: Nzara Ndembu - Glória ao Senhor Tempo Ordem no desfile: 1ª (segunda, 27.fev) Presidente: Sidney Filardi Carnavalesco: Severo Luzardo Rainha: Tânia Oliveira Fundação: 7.mar.1953 Cores: Azul, vermelho e branco Títulos (Grupo Especial): Nenhum Posição em 2016: 11° lugar São Clemente Samba-enredo: Onisuáquimalipanse (Envergonhe-se quem pensar mal disso) Ordem no desfile: 2ª (segunda, 27.fev) Presidente: Renato Almeida Gomes Carnavalesco: Rosa Magalhães Rainha: Raphaela Gomes Fundação: 25.out.1961 Cores: Amarelo e preto Títulos (Grupo Especial): Nenhum Posição em 2016: 9° lugar Mocidade Independente de Padre Miguel Samba-enredo: As Mil e Uma Noites de uma Mocidade pra lá de Marrakesh Ordem no desfile: 3ª (segunda, 27.fev) Presidente: Wlandyr Trindade Carnavalesco: Alexandre Louzada e Edson Pereira Rainha: Carmen Mouro Fundação: 10.nov.1955 Cores: Verde e branco Títulos (Grupo Especial): 5 (1996, 1991, 1990, 1985, 1979) Posição em 2016: 10° lugar - Unidos da Tijuca Samba-enredo: Música na Alma, inspiração de uma Nação Ordem no desfile: 4ª (segunda, 27.fev) Presidente: Fernando Horta Carnavalesco: Mauro Quintaes, Annik Salmon, Marcus Paulo e Hélcio Paim Rainha: Juliana Alves Fundação: 31.dez.1931 Cores: Azul e amarelo Títulos (Grupo Especial): 4 (2014, 2012, 2010, 1936) Posição em 2016: 2° lugar - Portela Samba-enredo: Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar Ordem no desfile: 5ª (segunda, 27.fev) Presidente: Sergio Procópio Carnavalesco: Paulo Barros Rainha: Bianca Monteiro Fundação: 11.abr.1923 Cores: Azul e branco Títulos (Grupo Especial): 21 (1984, 1980, 1970, 1966, 1964, 1962, 1960, 1959, 1958, 1957, 1953, 1951, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, 1939, 1935) Posição em 2016: 3° lugar - Mangueira Samba-enredo: Só com a ajuda do Santo Ordem no desfile: 6ª (segunda, 27.fev) Presidente: Francisco de Carvalho Carnavalesco: Leandro Vieira Rainha: Evelyn Bastos Fundação: 28.abr..1928 Cores: Verde e rosa Títulos (Grupo Especial): 18 (2016, 2002, 1998, 1987, 1986, 1984, 1973, 1968, 1967, 1961, 1960, 1954, 1950, 1949, 1940, 1934, 1933, 1932) Posição em 2016: 1° luga