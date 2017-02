Autoridades alemãs reabriram há pouco o Aeroporto de Hamburgo depois de o local ter sido completamente evacuado por mais de duas horas em razão de fortes odores que provocaram mal-estar a diversos passageiros – alguns chegaram a receber atendimento médico.

O governo alemão não informou qual substância teria sido responsável pelos fortes odores e pelo consequente fechamento do aeroporto, localizado no norte do país.

Mais cedo, um porta-voz da polícia alemã havia confirmado que o aeroporto foi fechado e evacuado pouco depois do meio dia (horário local) em razão do registro de usuários com irritação nos olhos e crises de tosse provocados por um forte odor.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma substância desconhecida se infiltrou nas instalações do aeroporto, provavelmente por meio das passagens de ar-condicionado. Os passageiros que estavam no local foram levados para a parte externa do terminal, onde receberam cuidados médicos.

Após ser evacuado por fortes odores, Aeroporto de Hamburgo é reaberto