Nova avalanche deixa uma pessoa morta na Itália

Uma avalanche na província de Cuneo, no Norte da Itália, matou um excursionista ontem (11), quase um mês depois de outro deslizamento de neve ter feito 29 vítimas no Hotel Rigopiano, no centro do país.

O incidente ocorreu na cidade de Demonte, bastante procurada por alpinistas e excursionistas de montanha. O homem caminhava acompanhado por quatro amigos, sendo que todos se salvaram. O risco de avalanches na região era forte devido às nevascas dos últimos dias. Além disso, a zona é considerada apropriada para esportistas experientes.

No último dia 18, uma avalanche soterrou o Hotel Rigopiano, no centro da Itália, e deixou 29 mortos. A suspeita é que o deslizamento tenha sido provocado pelos terremotos daquela manhã, embora alguns especialistas não enxerguem ligação entre os dois fenômenos.