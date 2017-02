Aeroporto de Hamburgo é fechado por causa de substância desconhecida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades alemãs fecharam o aeroporto de Hamburgo (norte da Alemanha), neste domingo (12), depois de ser detectada substância desconhecida na área de checagem, disse uma fonte policial. Mais de 50 pessoas, entre passageiros e funcionários, tiveram problemas de respiração e náuseas depois que a substância se espalhou pelo sistema de ar condicionado do aeroporto. Todos os voos foram interrompidos por algumas horas para evacuação, mas o tráfego aéreo começou a funcionar novamente às 11h (horário de Brasília), segundo a porta-voz do aeroporto, Karen Stein. De acordo com o site de monitoramento de voos flightradar24.com, alguns aviões foram desviados para outros aeroportos após o incidente. A causa do incidente ainda é desconhecida, afirmou Stein.