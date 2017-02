São José vence clássico contra o Curitibano

(foto: CBV)

Um clássico paranaense movimentou a quarta rodada da Superliga B feminina 2017. Com os dois times precisando da vitória para alcançar a recuperação no campeonato, São José dos Pinhais e BRH-Sulflex/Clube Curitibano entraram em quadra no sábado (11), no Ney Braga, em São José dos Pinhais. E quem se deu bem foram as donas da casa que bateram as rivais por 3 sets a 0 (25/22, 25/22 e 26/24), em 1h35.

A equipe da região metropolitana da capital paranaense contou com o apoio da torcida para chegar aos primeiros três pontos. O técnico do time, Alex Paiva, valorizou a participação do público e afirmou que a fase de adaptação do grupo já ficou para trás. “Estávamos devendo para a torcida uma boa apresentação. Nossa campanha atual é semelhante com a do ano passado. Também começamos com dificuldade, ainda estamos buscando o melhor acerto de time nas primeiras rodadas, e, a partir de agora, já começamos a jogar mais encaixado. Soubemos jogar mesmo com adversidades. Esse jogo de hoje trouxe confiança ao nosso time e aos torcedores que nos apoiaram. E este apoio e esta confiança serão decisivos na sequência da competição”, disse Alex.

Ainda na noite de sábado, o ADC Bradesco (SP) encostou no líder Hinode/Barueri (SP), que ficou de fora da rodada. O time do Bradesco venceu, fora de casa, o Abel Havan Brusque (SC) por 3 sets a 1 (28/26, 20/25, 25/17 e 25/16), em 2h17, na Arena Havan, em Brusque (SC). Com a derrota, o time de Santa Catarina caiu para o quarto lugar.

Na noite desta sexta-feira (10.02) o São Bernardo (SP) conseguiu a segunda vitória na competição ao bater, fora de casa, o ACV/UnoChapecó/Orbenk (SC) em cinco sets (25/23, 25/20, 18/25, 21/25 e 15/13). A partida durou 2h13 e aconteceu no ginásio Ivo Silveira, em Chapecó (SC).

SUPERLIGA B FEMININA 2017

QUARTA RODADA

10.02 (SEXTA-FEIRA)

ACV/UnoChapecó/Orbenk (SC) 2x3 São Bernardo (SP), no Ivo Silveira, em Chapecó (SC) (23/25, 20/25, 25/18, 25/21 e 13/15)

11.02 (SÁBADO)

São José dos Pinhais (PR) 3x0 BRH-Sulflex/Clube Curitibano (PR), no Ney Braga, em São José dos Pinhais (PR) (25/22, 25/22 e 26/24)

Abel Havan Brusque (SC) 1x3 ADC Bradesco (SP), na Arena Havan, em Brusque (SC) (26/28, 25/20, 17/25 e 16/25)

