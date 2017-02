Câmara de Curitiba registra número recorde de projetos

Plenário da Câmara: 85 projetos em janeiro (foto: CMC/divulgação)

A Câmara Municipal de Curitiba registrou um número recorde de projetos nesse início de legislatura. Desde a posse dos novos vereadores eleitos em 2016, foram apresentados ao todo 85 propostas de lei ordinária em janeiro deste ano – período de recesso em que as sessões plenárias não ocorrem. O número é 33% maior do que no início da legislatura passada (2013), quando foram protocolados 57, e muito superior aos anos anteriores – 6 em 2009, 14 em 2005 e 7 em 2001.

