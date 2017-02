Mais duas paranaenses no Voice Kids; assista

Isabela Bednarski, 12 anos, de Marmeleiro, cantou música de Sandy & Júnior (foto: Reprodução)

Mais duas paranaenses foram selecionadas na segunda edição do "The Voice Kids", no último dia de audições às cegas do programa, neste domingo (12). Isabela Bednarski, 12 anos, de Marmeleiro, Thay Araújo, 14 anos, de Andirá, foram escolhidas pelos jurados para seguir na competição, somando-se a outros seis participantes do Estado selecionados nas audições anteriores.

Isabela conquistou Ivete cantando um hit da dupla Sandy & Junior, “As Quatro Estações”. “Te recebo com todo meu amor”, disse a técnica, com carinho. Thay Araujo emplacou vaga no time de Victor & Leo. A dupla gostou tanto de ver a menina cantando “Na Linha do Tempo” que até pediu para ela cantar o refrão com eles à capela!

Outra paranaense, Bia Soares, 14 anos, de Pinhais, não conseguiu chamar a atenção dos jurados e acabou eliminada.