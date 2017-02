São Paulo anuncia contratação de Jucilei, ex-Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou a contratação do volante Jucilei neste domingo (12). O acerto foi confirmado na página oficial do clube. O volante chega ao time por empréstimo até o fim desta temporada. Ele estava defendendo o Shandong Luneng, da China, desde 2015. "A chegada do Jucilei representa mais um salto de qualidade no elenco e reafirma o compromisso dessa gestão de entregar um plantel forte à nossa comissão técnica enquanto reconstrói as bases do clube. Trata-se de um jogador que já demonstrou sua qualidade técnica e trará muitas possibilidades ao Rogério Ceni", disse Leco, presidente do clube. Com as férias no futebol chinês, Jucilei estava no Brasil há cerca de um mês para manter a forma física. O principal momento da carreira do volante aconteceu no Corinthians, entre 2009 e 2011.