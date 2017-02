Al Jarreau: cantor havia sido internado na quarta-feira por exaustão (foto: Reprodução)

O cantor americano Al Jarreau, conhecido por seu trabalho com jazz e R&B, morreu neste domingo (12) aos 76 anos. A informação foi divulgada no site oficial do cantor, mas não há detalhes sobre a causa da morte. Ele havia sido internado na quarta-feira (8) por exaustão, e não poderia mais se apresentar em 2017.

O cantor vencedor de sete Grammys esteve recentemente no Brasil para se apresentar no Rock in Rio, em 2015, quando realizou um show no palco Sunset com participação do brasileiro Marcos Valle.

"A todos que estiveram em seus shows e ouviram seus álbuns: ele precisava de vocês, e vocês sempre estiveram lá por ele, por mais de 50 anos", diz a nota. "Ele era grato por vocês todos os dias, e fazia seu melhor para mostrar para cada um de vocês."