Audi RS 3 Sportback recebe atualização

Audi oferece um kit opcional que libera o limitador até 280 km/h. (foto: Divulgação)

A Audi apresenta na Europa a reestilização do RS 3 Sportback, versão topo de linha do A3. O modelo ganhou as mesmas atualizações visuais introduzidas há quase um ano lá fora para as versões convencionais do hatch médio (e recentemente no Brasil), concentradas nos faróis e nos para-choques, redesenhados.

Por trás da impressionante performance do RS 3 Sportback está o motor de cinco cilindros mais potente do mundo em produção – o 2.5 TFSI. O propulsor entrega 400 cv de potência – 33 cv a mais que o anterior – e é 26 kg mais leve graças ao seu cárter de alumínio, entre outras características. Dessa forma o modelo consegue acelerar até os 100 km/h em 4,1 segundos. A velocidade máxima é limitada eletronicamente em 250 km/h, que pode subir para 280 km/h com a instalação de um kit opcional. A transmissão S tronic de dupla embreagem e sete velocidades e a tração integral permanente quattro transferem a potência do cinco-cilindros para a estrada.

Por fora, o RS 3 Sportback demonstra sua potência com a bela grade Singleframe brilhante com padrão colmeia, grandes entradas de ar e acabamento angular nas soleiras. Com a redesenhada lâmina no para-choque dianteiro, a frente do carro tem aparência mais larga. Faróis de LEDs com a distinta assinatura de iluminação da marca são de série, e os faróis matrix de LEDs são oferecidos como opcionais. Na traseira há um elegante spoiler, difusores de ar e saídas de escapamento ovais. O logo quattro, localizado na parte de baixo da grade Singleframe, dá o toque final na aparência dinâmica do carro, assim como o emblema RS 3 na grade e na tampa do porta-malas.

O novo RS 3 Sportback será exibido em março no Salão de Genebra, na Suíça, e as vendas na Europa começam em abril. Ainda não há previsão de chegada ao mercado brasileiro.