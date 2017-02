Citroën C-Aircross Concept poderá ser novo C3 Aircross

Modelo conceitual estará no Salão de Genebra (foto: Divulgação)

A Citroën levará ao Salão de Genebra (de 9 a 19 de março) o C-Aircross Concept, utilitário esportivo compacto. Com 4,15 metros, ele substitui na Europa o C3 Picasso, que deu origem ao Aircross fabricado no Brasil e que também foi produzido em Porto Real (RJ). Isso é um indício de que pode substituir o modelo nacional.

O novo conceito explora o espaço interno com porta-objetos longos nas portas dianteiras e traseiras. Estas se abrem ao contrário e não há coluna central. No entanto, é pouco provável que o carro para produção em série adote essa solução. Os bancos do modelo também ajudam a ampliar o espaço interno por estar fixados ao assoalho em apoios mais altos e estreitos.

O C-Aircross Concept traz teto solar panorâmico e painel com duas telas de cristal líquido, uma no lugar do quadro de instrumentos (velocímetro, conta-giros) e outra ao centro, reunindo a central multimídia aos comandos do ar-condicionado e de outras funções. As rodas têm 18 polegadas. A Citroën não cita os motores, mas uma versão turbo do 1.2 Puretech daria conta do recado.

Uma renovação como esta traria novo fôlego ao SUV compacto fabricado pela PSA. O Citroën Aircross foi lançado no Brasil em 2010 e teve seu melhor ano em 2011, com 16,7 mil unidades emplacadas. Com o aumento da concorrência e o início da crise, suas vendas recuaram para apenas 4,7 mil carros em 2015. No fim daquele ano passou por atualizações técnicas e de estilo que resultaram em 7,3 mil unidades em 2016.