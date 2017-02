Novo empreendimento em Curitiba apresenta a cultura do carro

(foto: Divulgação)

Aberto ao público desde a metade de janeiro, o Curitiba Antique Car é um empreendimento que reflete a paixão dos apreciadores de carros antigos. No local, são diversos modelos clássicos em exposição, além da cultura do carro ao longo da história. “O local foi projetado para contar a história e resgatar a cultura dos carros antigos, de uma forma didática e aliada à tecnologia e às experiências sensoriais”, conta Fawez Tarbine, diretor de marketing do empreendimento.

Dentre as experiências sensoriais disponíveis para os visitantes estão videogames interativos e um cockpit no qual é possível usar óculos de realidade virtual e simular a pilotagem de alguns dos carros do acervo pelas pistas de corrida mais famosas do mundo. “O Curitiba Antique Car é o resultado de uma busca criteriosa pelos melhores carros antigos levandi em conta aspectos como apresentação, conservação, história e cultura”, explica Nilceia Oleinik, administradora do espaço.

Ao todo, o Curitiba Antique Car conta com 28 carros, com destaque para os Cadillacs, Packards, Rolls Royces, uma Ferrari, um Mustang, o famoso MINI Austin (do seriado Mr. Bean) e um clássico modelo projetado por Henry Ford. Além disso, o espaço tem estátuas de cera de personagens como Elvis Presley, Michael Jackson, Abraham Lincoln e Arnold Schwarzenegger, um café contâiner com bar e cervejas especiais e uma loja de souvenirs com produtos da marca Curitiba Antique Car.

Além de oferecer uma experiência diferente, a ideia é que o espaço seja um ponto de encontro e lazer para as famílias. “Outro objetivo do Curitiba Antique Car é o de contribuir com a cultura da cidade, compartilhar conhecimentos da história mundial e mostrar para as novas gerações a importância da preservação da cultura”, acrescenta Nilceia. “O empreendimento é um espaço para você voltar ao passado e dirigir no futuro”, finaliza o diretor de marketing Fawez Tarbine.

Serviço:

Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5026, Santa Felicidade

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10h às 19h

Entradas: R$50 inteira* / R$25 meia

*Fevereiro valor promocional de R$35