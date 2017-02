Iraque confirma fuga de líder do Estado Islâmico para a Síria

O general Abdolkarim Khalaf, responsável pelos serviços de segurança do Iraque, confirmou neste domingo (12) que o líder do grupo terrorista Estado Islâmico (EI), o auto intitulado califa Abu Bakr al Baghdadi, fugiu para a Síria. As informações são da Agência de Notícias italiana ANSA.

Nos últimos meses, já haviam circulado rumores de que o extremista teria deixado o território do Iraque, após a ofensiva do exército iraquiano e da coalizão internacional contra o EI na cidade de Mosul. De acordo com o general Khalaf, citado pela agência iraniana "Fars", Abu Bakr al Baghdadi fugiu acompanhado de "altos comandantes" do grupo terrorista.

Segundo o general, o chefe do Estado Islâmico acusou as lideranças do seu grupo em Mosul de serem "inexperientes" e interrompeu os contatos com os jihadistas da cidade. Contudo, Khalaf não revelou qual pode ter sido o destino de Baghdadi, mas as especulações giram em torno da cidade de Raqqa, "capital" do EI na Síria.