Câmara deve votar projeto que tira poder do TSE para punir partidos

Câmara: proposta vem à tona no momento em que partidos estão enrolados na "Lava Jato" (foto: Agência Brasil)

A Câmara Federal deve votar, a partir de terça-feira, o polêmico projeto que enfraquece o poder do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de punir partidos que tiverem irregularidades em suas contas. Na semana passada, os deputados aprovaram regime de urgência para a votação da proposta. O projeto também acaba com o prazo estipulado pelo TSE para que os partidos constituam diretórios permanentes, impedindo que eles funcionem com comissões provisórias por tempo indeterminado.

O projeto foi apresentado no ano passado pelo do deputado licenciado e atual ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa (PR-AL). A redação original prevê, além da possibilidade de manutenção permanente de diretórios provisórios nos estados, dois outros pontos: manutenção do registro dos partidos mesmo quando tiverem as contas julgadas como “não prestadas” ou desaprovadas; e revogação do direito do TSE de expedir instruções para a execução da Lei dos Partidos Políticos.

A medida foi vista como mais uma tentativa dos políticos de "blindarem" os partidos no momento em que muitos deles estão sendo investigados dentro da operação Lava Jato, por prática de caixa 2 de campanha e outras práticas ilegais. Após a repercussão negativa sobre a iniciativa, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), anunciou, porém, que esses dois últimos pontos serão retirados do texto. Maia negou que a proposta tivesse ligação com as investigações da Lava Jato.