(foto: Reprodução/Ecovia)

Passava de 2 mil carros por hora o fluxo na BR-277 no sentido Curitiba no fim de tarde deste domingo (12). Por volta das 17h20, eram 2.069 carros fazendo o trajeto. Esse volume é quatro vezes maior do que o verificado em dias comuns. O movimento deve ficar ainda mais intenso após as 18 horas.