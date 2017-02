Marcelo Odebrecht passa por exames em hospital em Curitiba

O empresário Marcelo Odebrecht foi internado para a realização de exames médicos em um hospital particular de Curitiba, na última sexta-feira. De acordo com informações da revista Veja, ele passa bem, e os exames já estavam previstos. O empresário não permaneceu no hospital, retornando à carceragem da Polícia Federal no mesmo dia.

Em março do ano passado, às vésperas da Odebrecht começar a negociar um acordo com a Lava-Jato, Marcelo Odebrecht teve um mal estar na carceragem da Polícia Federal e foi diagnosticado com um quadro hipoglicêmico.