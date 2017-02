SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda britânica "The Who" é uma das atrações confirmadas para o próximo Rock in Rio. A informação foi publicada pelo jornal "O Globo". É a primeira vez que o grupo tocará no Brasil. O "The Who" era a única banda de rock de sua geração, até agora, que nunca havia se apresentado no país. A informação de que os músicos viriam para cá foi antecipada primeiro pela Folha de S.Paulo, na coluna "Vitrola", em maio do ano passado. Nesta semana, a mesma coluna já havia informado que a banda viria em setembro.

Criada em 1964, a banda foi formada nos anos 60 por Rober Daltrey, Pete Twonshend, John Entwistle e Keith Moon. Moon morreu em 1978 e Entwistle em 2002. É um dos grupos mais famosos da história do rock, com mais de cem milhões de discos vendidos.