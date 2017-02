PMs de missões especiais são levados de helicóptero para buscar farda

CAROLINA LINHARES, ENVIADA ESPECIAL VITÓRIA, ES (FOLHAPRESS) - Policiais do Batalhão de Missões Especiais (BME) estão sendo levados de helicóptero de uma base da Marinha até o batalhão para buscar fardas e armamento pesado. Durante a tarde deste domingo (12), um novo chamado do comando da PM ordenou que policiais do BME se apresentassem na Capitania dos Portos, a maior unidade da Marinha, em Vitória. Segundo um dos policiais, o BME tem cerca de 300 homens e a maioria se apresentou. Muitos estavam sem farda. Por volta das 15h15, helicópteros da PM e das Forças Armadas começaram a levantar voo da Capitania. A operação consiste em levar os policiais sem farda ao BME para que peguem seu uniforme e retornem à Capitania, na Praia do Suá. Os que já estão uniformizados aguardam a busca de equipamentos e armas no batalhão para que possam sair para o patrulhamento. A reportagem observou helicópteros decolando da Capitania, levando de quatro a seis homens sem farda de cada vez, e pousando no BME. Ao retornarem à unidade da Marinha, os homens desciam fardados. A entrada do BME, em Maruípe, está bloqueada por um acampamento de mulheres de policiais. A distância entre as duas unidades é de cerca de 4 km. A mulher de um dos policiais que está dentro da Capitania recebeu uma mensagem dele dizendo que se sentia "sequestrado". Ele confirmou a operação com os helicópteros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um total de 875 policiais se apresentaram para trabalhar entre sábado (11) e domingo.