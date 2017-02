A pedido da classe artística, FCC prorroga consulta pública

A pedido da classe artística, a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) prorrogou até 17 de março a consulta pública do Edital do Mecenato Subsidiado 2017. A Lei do Mecenato é uma ferramenta que atende a todos os segmentos de arte.

A diretora da Lei de Incentivo à Cultura, Loismary Pache, explica que são beneficiados espetáculo teatrais, produção de filmes, exposições, lançamentos de livros, CDs e shows que valorizem a história e a tradição da cidade.

O Mecenato se baseia no incentivo fiscal de até 20% do imposto devido pelas empresas e pessoas físicas referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e ao Imposto Sobre Serviços (ISS), até o limite de 1% do orçamento da Prefeitura para cada ano. São publicados dois editais, um para iniciantes e outro para não iniciantes.

Editais

Os projetos classificados e convocados nos Editais de 2016 serão conhecidos nesta terça-feira (14), quando a FCC fará a publicação da Convocação Documental do Edital.

“Os selecionados terão prazo de sete dias úteis para entrega dos documentos, conforme consta nos Editais do Mecenato. Os não contemplados também terão sete dias úteis para entrar com pedido de revisão”, lembra a diretora.

Informações sobre os Editais de Convocação e a Consulta Pública estão em http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/leideincentivo/avisos/

Transparência

Em 2015, foram disponibilizados R$ 11,9 milhões para 111 projetos aprovados no Mecenato Subsidiado e R$ 3 milhões para 66 projetos aprovados pelo Fundo Municipal de Cultura.

Para conhecer com detalhes os projetos aplicados e os valores disponibilizados basta acessar o link da transparência http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/institucional/transparencia/