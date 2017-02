Indicado para os brincalhões

Se o animal tem um perfil brincalhão, escolher um hotel pode ser a melhor opção. Lá poderá brincar com outros pets e interagir com humanos, sentindo menos falta do tutor. Conhecer antecipadamente o local, conversar com os profissionais responsáveis pelo cuidado dos pets e verificar as condições de higiene e segurança é essencial. Verifique como é a rotina do hotel, o tratamento dos animais e se há supervisão de profissionais capacitados durante as atividades. Isso evita o risco de acidentes entre cães de diferentes portes. Exigências do hotel em relação à saúde do animal a ser hospedado são um bom indicativo de qualidade do local.

Antes da hospedagem programe antecipadamente uma avaliação veterinária e verifique se a carteirinha de vacinas está em dia, além do vermífugo, do antipulgas e do carrapaticida que devem ser aplicados preferencialmente na semana anterior à estadia no hotel. Se o animal utiliza medicamento de uso contínuo, oriente claramente o hotel e leve a receita médica. Além disso, informe o contato do veterinário e de parentes que deverão ser acionados em caso de emergência.

Para que esta mudança seja mais confortável para o animal, é necessário levar os acessórios e a ração que o pet costuma utilizar em casa, além da cama e cobertores que trazem o cheiro do lar. Alguns veterinários costumam recomendar florais para minimizar o estresse do pet e facilitar sua adaptação ao ambiente.