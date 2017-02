Em viagens, respeite a rotina

Em caso de viagens é preciso evitar ao máximo que a saída da rotina estresse o pet, especialmente se ele não estiver acostumado a andar de carro. Uma boa dica pode ser, algumas semanas antes do passeio, começar a fazer voltas curtas de automóvel com o animal pelo seu bairro. Verifique se o cinto de segurança ou a caixa de transporte estão de acordo com o peso e tamanho do seu pet. Além de garantir a segurança do seu bicho de estimação, evita o transtorno com multas e até mesmo risco de acidentes.

Durante a viagem, cuide para que a temperatura do carro esteja agradável. Leve água suficiente para o trajeto e ração para o período em que estarão fora. É recomendável que, em viagens longas, o tutor providencie paradas a cada duas horas para que o pet possa se movimentar, esticar as patas e fazer suas necessidades fisiológicas. Ofereça água em pequenas quantidades. Em viagens longas, a orientação é que o pet faça um jejum de três horas.

Alguns dias antes da viagem, leve o animal ao veterinário para fazer uma avaliação, verificar a carteira de vacinação, aplicar antipulgas e carrapaticidas, além de administrar o vermífugo mais adequado. Se a viagem for de avião certifique-se previamente das normas da companhia e da necessidade, ou não, do certificado zoossanitário.