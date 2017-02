São José dos Pinhais abre mais um espaço cultural

A Secretaria de Cultura de São José dos Pinhais abriu em sua sede, um espaço dedicado exclusivamente para contar a história e trajetória do Centro de Vivência Cultural João Senegaglia, onde funcionou a primeira indústria do município. A exposição fica localizada na Rua XV de Novembro, 1800, e está aberta de segunda à sexta-feira, das 10h às 12h e das 13h às 17h, com entrada franca. “Convidamos a população para visitar mais esse espaço cultural da nossa cidade”, declara o secretário de Cultura, Imar Augusto.

João Senegaglia nasceu em Odergo, norte da Itália, em abril de 1882. Segundo filho de uma família de seis irmãos, que vieram com os pais para o Brasil no navio a vapor “Alacrita”, desembarcando no país em 07 de abril de 1896, com destino à São Paulo. A família seguiu para o interior daquele estado, onde trabalhou com agricultura.

Em 18 de outubro de 1902, casou-se com Regina Colotto e, cerca de um ano depois, vieram para São José dos Pinhais com apenas 7 mil réis e a ideia de trabalhar na indústria. Naquela época, em São José dos Pinhais, existiam apenas algumas casas e a igreja.

Em 1918, depois de comprar o então atual “Centro de Vivencia Cultural João Senegaglia”, construiu um prédio para abrigar a futura indústria, que se dedicaria à produção de utensílios diversos. A indústria chegou a empregar cerca de 150 operários, funcionando até meados de 1977.