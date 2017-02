Memórias das ruas no MON

Retratos dos personagens de Curitiba (foto: Divulgação)

O Museu Oscar Niemeyer (MON) oferece atividades semanais para o público, sempre aos domingos e quartas-feiras. No dia 15 de fevereiro, o destaque da programação é a exposição Memória das ruas: retratos dos personagens de Curitiba, que termina dia 5 de março. Para participar não é necessária inscrição prévia.

Na quarta a equipe da Ação Educativa do MON vai conduzir a oficina Retrato da minha rua, das 11h às 17h. Haverá também visita guiada pela exposição Memória das ruas: retratos dos personagens de Curitiba, às 15h.

A mostra Memória das ruas: retratos dos personagens de Curitiba, que segue até dia 5 de março, apresenta retratos e esculturas de personalidades da sociedade curitibana, obras que integram o acervo do próprio MON e do Museu Paranaense. A coleção de retratos foi instituída em 1886 sob o título de Pinacoteca Paranaense. Posteriormente, o então diretor do Museu Paranaense, Romário Martins, encomendou uma grande quantidade de retratos ao artista Alfredo Andersen, para suprir a lacuna que o diretor considerava existir no acervo.

Programação:

Quarta-feira, 15 de fevereiro

Oficina livre Retrato da minha rua

Técnica: desenho

Horário: 11h às 17h

Local: Sala de Oficina – subsolo

Mediação com a equipe da Ação Educativa

Exposição: Memória das ruas: retrato dos personagens de Curitiba.

Local: Sala 3

Horário: 15h

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999.

Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h

www.museuoscarniemeyer.org.br Fonte: MON

Serviço:

O que: Quarta gratuita no Museu Oscar Niemeyer

Quando: 15 de fevereiro

Entrada franca das 10h às 18h