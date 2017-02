SAIBA MAIS Professores marcam greve

A rotina da cidade vai mudar nesta semana com a volta às aulas nas redes públicas e particular. De hoje até a quarta-feira, cerca de 350 mil estudantes das redes municipal e estadual e da partiular iniciam o ano letivo (algumas escolas particulares retomaram as aulas na semana passada). Só a rede municipal conta com 141 mil estudantes em 185 escolas e 206 Centros Municipais de Ensino Infantil (CMEIs). A volta às aulas começa hoje no município.

Uma das principais mudanças na rotina da cidade é o movimento nos horários de entrada e saída das escolas. Estima-se que isso reflita em até 30% a mais carros nas ruas. Os horários de movimento por causa das escolas vai das 7 às 8 horas, das 11h30 às 13h30 e no final da tarde, entre 17 e 18 horas.

A Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) fará uma operação especial de trânsito de hoje a sexta-feira, primeira semana de retorno dos alunos da rede municipal de ensino. A operação Volta às Aulas será feita por agentes da Escola Pública de Trânsito (Eptran) em cinco escolas municipais.

As abordagens educativas serão das 11 às 12 horas e das 16h45 às 17h45. Os agentes vão conversar com pais e responsáveis pelos estudantes, entregar material educativo sobre o trânsito e explicar a importância de se usar equipamentos de segurança, como cinto e cadeirinhas no banco traseiro.

Outra mudança sensível é o do movimento no comércio, que também vê mais movimento com a volta às aulas. A rede estadual de ensino retoma as aulas na quarta-feira. A Universidade Federal do Paraná (UFPR) inicia seu ano letivo no dia 20 de fevereiro.

EJA

As 60 escolas municipais que oferecem a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão com inscrições abertas para a matrículas de novos estudantes. As vagas são para o Ensino Fundamental Fase I (do 1º ao 5º ano). A Educação de Jovens e Adultos é uma oportunidade de início ou recomeço da trajetória escolar para aqueles que não puderam estudar na idade adequada.

Modo correto de usar a mochila

Como escolher a mochila

Aos 4 ou 5 anos é ideal que a criança use apenas mochila com rodinhas.

Entre os 6 e 7 anos é recomendada a mochila com rodinhas e quem quiser, pode carregar nas costas, desde que não haja excesso de peso, segundo especialists, não pode excede 10% do peso da criança.

Para evitar dores é preciso cuidar com a forma e o tamanho da mochila, que não deve ultrapassar o comprimento do tronco do estudante. É importante usar alças nos dois ombros para distribuir melhor o peso e jamais usar a mochila na frente do corpo.

As alças precisam estar bem ajustadas para que a mochila fique rente à altura dos ombros, evitando sobrecarga na região do pescoço. Escolha produtos com alças grossas, acolchoadas e reguláveis.

Mochilas pesadas. Como carregá-las

Procure usar sempre as duas alças de ombro para manter o peso da mochila melhor distribuído nas costas e ajuste as correias de ombro para manter a carga perto da parte posterior da coluna.

Ao levantar a mochila, dobre os joelhos.

Leve na mochila apenas os itens que são necessários para o dia. Deixe os demais livros em casa ou na escola.

Remova ou organize os itens mais pesados, embalando as coisas mais pesadas e carregando-as na parte mais baixa da mochila, no centro.

Se possível, opte por utilizar uma mala com rodinhas, ao invés da mochila nas costas.

calendário

13 de fevereiro

Escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Curitiba

15 de fevereiro

números

30% é o crescimento médio do número de carros nas ruas de Curitiba com a volta às aulas

Datas de retorno às aulas

Rede Estadual - 6 e 13 de fevereiro

Rede particular - 20 de fevereiro

UFPR inicia o ano letivo

30 km/h

é a velocidade máxima nas proximidades das escolas