Professores marcam greve

Os professores da rede estadual do Paraná aprovaram, no final de semana, um indicativo de greve para o dia 15 de março. A decisão foi tomada em assembleia estadual realizada em Maringá no sábado. Os professores protestam contra a decisão do governo em alterar a distribuição de aulas além de outros direitos que estariam pendentes.

Ainda no sábado, o governo emitiu nota lamentando a decisão dos docentes do Estado. “As últimas paralisações deixaram prejuízos próximos a R$ 100 milhões, em contratações de temporários para reposição de aulas, merenda estragada e transporte escolar fora do período letivo tradicional”, diz a nota do governo.

“A Secretaria de Estado da Educação ressalta que as resoluções que tratam da distribuição de aulas têm amparo legal e que o Estado implantou as promoções e progressões em janeiro, conforme acordado com a categoria e, portanto, não vê necessidade de paralisação”, continua a nota.

Rápida

Tecnologia na volta às aulas

Há aplicativos que ajudam os pais e os filhos nas voltas às aulas. O Filho sem Fila, por exemplo, promete reduzir o tempo de espera na saída dos filhos em 75%. Outro aplicativo, a plataforma Guten News, da Guten Educação e Tecnologia, propõe o uso de uma linguagem do jornalismo como instrumento para os estudantes lerem e interpretarem a realidade.