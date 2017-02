Paraná encharcado. Chuva atinge todas as regiões neste domingo

Chove em praticamente todas as regiões do Paraná neste domingo (12). Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), até as 18 horas os maiores volumes de chuva no Estado foram registrados em Ponta Grossa (38,2 mm), Foz do Iguaçu (27,0 mm), Curitiba (26,6 mm), Lapa (36,8 mm) e Palmital (68,8 mm).

As chuvas mais significativas são registradas na faixa leste do Estado, em direção as praias paranaenses. A noite de domingo não deve ter muita mudança nas condições do tempo. A semana também começa da mesma maneira, e chove no Estado desde a manhã de segunda-feira (13)>