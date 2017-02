Tropas turcas avançam

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse ontem que suas tropas e aliados entraram no centro da cidade do norte de al-Bab que é considerada uma fortaleza do grupo Estado Islâmico. Erdogan afirmou que os militantes começaram a abandonar al-Bab, que tem sido atacada por semanas. O Observatório Sírio de Direitos Humanos da oposição síria, com sede na Grã-Bretanha, que acompanha a guerra da Síria, relatou intensos confrontos no norte, oeste e nas margens sul da cidade em meio a ataques aéreos turcos e bombardeios. Ainda não foi confirmado que as tropas estão no centro da cidade, que está localizada a 40 quilômetros ao sul da fronteira turca.