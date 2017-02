Aeroporto evacuado

Centenas de passageiros foram retirados do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, depois que cerca de 50 pessoas foram feridas por uma substância que provavelmente se espalhou através do sistema de ar-condicionado do aeroporto. Todos os voos foram interrompidos por várias horas depois que o aeroporto foi esvaziado, mas o tráfego começou a se normalizar por volta das 14 horas no horário local (11 horas de Brasília), disse a porta-voz do aeroporto, Karen Stein. Mais de 50 pessoas - entre passageiros e funcionários - reclamaram de problemas respiratórios, ardor nos olhos e náuseas Os bombeiros estavam examinando para saber se eles tinham que ser levados para o hospital.