Bronze no Rio, Rafael Silva fica em terceiro no Grand Slam de Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O judoca brasileiro Rafael Silva levou a medalha de bronze no Grand Slam de Paris neste domingo (12), na categoria para atletas de mais de 100 kg. Após passar pelo senegalês Mbagnick Ndiaye na estreia e pelo russo Andrey Volkov nas quartas de final, o brasileiro perdeu para Takeshi Ojitani, do Japão, na semi, ao levar um ippon. A disputa pelo bronze, contra o bósnio Harun Sadikovic, também foi resolvida com um ippon, mas desta vez favorável a Silva. Rafael Silva tem duas medalhas de bronze em Olimpíada. Uma conquistada nos jogos do Rio-2016 e outra em Londres-2012. Na categoria até 81 kg, Eduardo Yudi Santos terminou em quinto na competição. Neste sábado (11), Rafaela Silva, ouro no Rio, ficou em quinto lugar na categoria até 57 kg. A brasileira chegou à disputa pelo bronze, mas foi superada pela francesa Priscilla Gneto. Eric Takabatake, na categoria até 60 kg, ficou também com a quinta posição na disputa. Já as brasileiras Sarah Menezes e Erika Miranda ficaram na sétima colocação da categoria até 52 kg.