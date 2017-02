ATUAÇÕES: Notas para os jogadores do Paraná Clube

(foto: Franklin de Freitas)

O Paraná Clube teve dificuldades no primeiro tempo. A boa atuação do J.Malucelli forçou uma série de erros do time tricolor. No segundo tempo, Renatinho e Guilherme Biteco fizeram a diferença. Veja as notas para os jogadores do Paraná Clube na partida:

Léo (6,5)

Fez uma defesa difícil. Seguro em outros lances menos complicados.

Diego Tavares (5,5)

Não foi bem no apoio. Razoável na marcação.

Airton (6,0)

Muito exigido no primeiro tempo. Alguns errinhos e bons desarmes.

Brock (5,5)

Irregular na saída de bola. Driblado duas vezes. Fora isso, bons desarmes.

Igor (6,0)

Forte na marcação. Duas boas subidas ao ataque.

Leandro Vilela (5,0)

Um erro infantil na saída de bola. Ficou devendo.

Alex Santana (6,0)

Entrou aos 32-1º. Melhorou a saída de bola.

Gabriel Dias (5,5)

Soube usar a força, mas faltou qualidade em alguns lances.

Vitor Feijão (5,5)

Correu e lutou, mas acabou anulado pelo adversário.

Felipe Alves (sem nota)

Entrou aos 43-2. Jogou pouco tempo.

Renatinho (7,0)

Fez um golaço e acertou outro bom chute. Não foi bem na armação.

Matheus Carvalho (5,0)

Participou pouco do jogo com e sem a bola.

Biteco (7,5)

Entrou aos 11-2º. Fez um belo lançamento para o gol e criou outras chances.

Ítalo (5,0)

Figura nula na maior parte do jogo. Uma boa jogada.