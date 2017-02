Atlético bate o Uberlândia e assume liderança no Mineiro

ENRICO BRUNO E VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em campo estavam duas equipes com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Mas era o Atlético-MG o favorito para vencer o jogo, diante da disparidade técnica em relação ao Uberlândia. E o time da capital venceu, por 3 a 0, com gols de Danilo, Rafael Moura e Fred. Mas o jogo não foi nada fácil. O Uberlândia conseguiu anular bem as jogadas ofensivas do Atlético, que sofreu para criar jogadas de perigo. Os gols saíram somente após os 30 minutos do segundo tempo, num momento que o time alvinegro já tinha três atacantes em campo, sendo dois centroavantes, Fred e Rafael Moura. Resultado que deixa o time alvinegro na liderança do Campeonato Mineiro. Danilo marca o terceiro gol em três jogos pelo Atlético Entre os reforços do Atlético para 2017, certamente Danilo foi o que chegou ao clube cercado por menos expectativa. Contratado junto ao América-MG, o lateral esquerdo que também atua no meio, custou R$ 600 mil aos cofres atleticanos e ficou os dois primeiros jogos do ano no banco de reservas. Titular a partir do jogo com o Tombense, o camisa 14 estreou com dois gols. Neste domingo, na equipe pela terceira vez seguida, Danilo jogou bem mais uma vez e ainda fez o primeiro gol da vitória atleticana sobre o Uberlândia. Com três gols no Campeonato Mineiro, o lateral é o artilheiro da competição. Primeiro tempo no Horto foi fraco e deixou a desejar O primeiro tempo de Atlético e Uberlândia passou longe de ser bom. O time da camisa começou com muito mais posse de bola, mas não conseguia criar chances de fazer o gol. Com o passar dos minutos o Uberlândia foi trocando mais passes e etapa inicia terminou em igualdade no marcador, 0 a 0, e também na posse de bola, com 50% para cada lado. O Atlético chutou mais vezes, sete contra dois, mas teve realmente duas boas oportunidades, com Danilo e Leonardo Silva, ambas defendidas pelo goleiro Thiago Braga. Ainda sem inspiração, Atlético usa dois centroavantes Assim como na primeira etapa, o segundo tempo entre Atlético e Uberlândia seguia sem empolgar. O primeiro a mexer foi Roger, que tentou com Maicosuel no lugar de Cazares. O Atlético nada mudou, muita troca de passes, mas nenhuma finalização. Nenhuma também para o Uberlândia. Foi então que Roger apelou para dois centroavantes. Rafael Moura entrou no lugar de Elias. Depois foi Clayton no lugar de Otero. Na base do abafa, de pressionar o adversário na defesa, o Atlético marcou com Danilo, após lateral cobrado por Marcos Rocha na área adversária. A partir daí, com mais espaços, o Atlético fez mais dois, um de cada centroavante. Leonardo Silva completa seis anos da estreia pelo Atlético Em 11 de fevereiro de 2011, o Atlético venceu o Cruzeiro, por 4 a 3, na Arena do Jacaré. Clássico pelo Campeonato Mineiro, que ficou marcado pelos três gols de Diego Tardelli e também pela estreia de Leonardo Silva com a camisa alvinegra, um mês depois de trocar o rival pelo Atlético. Seis anos depois e com o prestígio de ser um dos maiores jogadores da história do clube, com direito a gol decisivo na final da Copa Libertadores, Leonardo Silva estava em campo mais uma vez em um 11 de fevereiro. Agora, em 2017, completando seis anos desde a estreia e na partida de número 282 com a camisa atleticana. Do atual elenco, o defensor foi quem mais defendeu o clube. Com 28 gols, Leonardo Silva é o zagueiro que mais gols tem pelo clube. Com a saída de Pratto, Fred troca a camisa 99 pela 9 Nas duas últimas temporadas e nos primeiros jogos de 2017, a camisa 9 do Atlético estava com Lucas Pratto, que durante a semana trocou o clube mineiro pelo São Paulo. Então dono da camisa 99, desde chegou à Cidade do Galo, Fred deixou de lado o número utilizado nos primeiros meses de Atlético para vestir a camisa 9, que o acompanhou em demais clubes da carreira e na seleção brasileira. Com a camisa 99, Fred disputou 31 jogos e marcou 14 gols. Na estreia do novo número, Fred marcou um gol, já nos minutos finais. Rafael Moura faz o primeiro gol como profissional do Atlético Atleticano de carteirinha, Rafael Moura retornou ao clube, mais de uma década depois de deixar a Cidade do Galo, com o sonho de fazer o primeiro como profissional do Atlético. Torcedor declarado do clube, o centroavante escolheu a camisa 13 pela identificação da torcida com o número. E na quinta partida como profissional do Atlético, contando as duas primeiras, na década passada, o atacante realizou um sonho de infância e fez o primeiro gol pelo Atlético. Foi o segundo, na vitória por 3 a 0 sobre o Uberlândia. Atlético chega a vitória número 98 no novo Independência O jogo que deu a liderança do Campeonato Mineiro ao Atlético foi o de número 145 do clube desde a reconstrução do estádio Independência. Com o resultado diante do Uberlândia, o Atlético já tem 98 vitórias no estádio que tornou sua casa, desde maio de 2012. Os dois próximos jogos no Horto, para tentar chegar na vitória de número 100, são contra América-MG e Villa Nova, ambos pelo Mineiro. ATLÉTICO-MG Giovanni, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias (Rafael Moura, aos 23 do 2º), Danilo, Otero (Clayton, aos 27 do 2º) e Cazares (Maicosuel, aos 10 do 2º); Fred. T.: Roger Machado. UBERLÂNDIA Thiago Braga, Rodney, Mauro Viana, Robinho e Vandinho; Bruno Moreno, João Paulo (Elivelton, aos 20 do 2º), Alê e Marco Goiano (Shumacher, aos 35 do 2º); Reinaldo Alagoano e Vanger (Jefersom Berger, aos 21 do 2º). T.: Paulo Cezar Catanoce. Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG) Árbitro: Igor Junio Benevenuto (MG) Público/Renda: 11.158 pagantes/R$166.940,00 Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Sidmar dos Santos Meurer (ambos MG) Cartões amarelos: Leonardo Silva, Danilo e Rafael Moura (CAM) Vandinho, João Paulo e Robinho (UBE) Gols: Danilo, aos 31 do 2º tempo, Rafael Moura, aos 38 do 2º tempo, e Fred,aos 43 do 2º tempo (CAM)