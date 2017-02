Pare, olhe e siga em busca da sua Saúde Integral

Dia 11 de fevereiro é o Dia Mundial do Enferno. De cunho religioso, a data foi instituída por João Paulo II, em 1992, com o intuito de chamar a atenção para a condição de enfermo com os seguintes dizeres: “Podemos encontrar novo impulso e contribuir para a difusão de uma cultura respeitadora da vida, da saúde e do meio ambiente; lutar pelo respeito da integridade e dignidade das pessoas, abordando corretamente as questões bioéticas e a tutela dos mais fracos.”

O processo de adoecer envolve muitos fatores e de acordo com o novo paradigma quântico podemos compreender melhor essa condição. Quem adoece? O que significam os sintomas de uma doença? Podemos aprender alguma coisa quando estamos vivenciando uma doença no corpo físico? Há quem acredite que a doença pode ser também um caminho de aprendizagem, isto é, de autoaprendizagem. Para isso, há a necessidade de perceber e de expandir a compreensão.

Quando pensamos na integridade do ser, temos que integrar corpo, mente e espírito. O corpo físico é uma possibilidade de escolha da consciência que se encontra em processo de evolução. Com base neste sentido, os ajustes devem ser realizados. Então, a própria consciência “causa” os desajustes com o propósito de expandir e promover a saúde. Seria um movimento de cura, um movimento de retorno à harmonia.

Quando estiver enfermo, vivenciando um momento de doença, PARE um pouco. OLHE o seu interior. Aproveite o momento para refletir, buscar novas possibilidades de pensar e sentir. Corrija o leme da sua vida interior. Depois, SIGA adiante. Pare, olhe e siga. Seja grato pelo aprendizado. Faça a “química” da gratidão circular pelo seu corpo físico restituindo a saúde e a harmonia. Utilize a neuroplasticidade em seu benefício.

A medicina evoluiu muito na compreensão das doenças do corpo físico. Temos muitos recursos para tratar e ajudar o corpo físico a retornar ao seu funcionamento harmônico. Talvez, nesse momento evolutivo que vivemos seja importante prestar atenção no Universo interior, em nossa saúde mental, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Tornar-se consciente dos processos inconscientes, utilizando da capacidade de metacognição. O que é isso? Pensar no que se pensa. Isso pode fazer a diferença para a conquista de uma saúde integral: corpo, mente e espírito.

Dr. Milton Moura é Cardiologista, Ativista Quântico, palestrante e estudioso das áreas de Neurociências, Física Quântica e Saúde Mental (www.drmiltonmoura.com)