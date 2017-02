Fluminense vence e confirma vaga na semifinal da Taça Guanabara

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense confirmou a vaga na semifinal da Taça Guanabara. Na tarde deste domingo (12), o Tricolor das Laranjeiras venceu, com tranquilidade, o Bangu por 4 a 0 e se manteve invicto na competição estadual. Com o resultado, o Fluminense chegou aos 12 pontos somados e é o líder do Grupo C. Já o Bangu ficou com os mesmos 2 pontos, sem chances de classificação. Na próxima rodada, o time de Abel Braga recebe o Volta Redonda no sábado, 18 de fevereiro, às 17 horas (de Brasília). Já o Bangu visita o Resende, nas mesmas data e horário. Fluminense: Julio César; Lucas, Henrique, Nogueira e Léo; Orejuela (Luiz Fernando), Douglas (Osvaldo), Sornoza e Gustavo Scarpa; Wellington Silva (Marcos Júnior) e Henrique Dourado T.: Abel Braga Bangu: Márcio; Denilson, Leonardo Luiz (Walker), Anderson Penna e Guilherme; Ives, Marcos Vinícius, Raphael Augusto e Leandro Chaves (Washington); Peralta (Matheus Pimenta) e Loco Abreu T.: Eduardo Allax Local: Los Lários, em Xerém (RJ) Arbitragem: Daniel de Sousa Macedo (RJ) Auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Farinha (RJ) Cartões amarelos: Leonardo Luiz, Ives (Bangu); Lucas, Nogueira (Fluminense) Gols: Henrique Dourado, aos 4 e aos 21 minutos do 1º tempo; Gustavo Scarpa, aos 16 do 1º tempo e Osvaldo, aos 40 do 2º tempo.