Com pouca polícia, torcedores de Flamengo e Botafogo se enfrentam

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Torcedores do Flamengo e do Botafogo se enfrentaram na tarde deste domingo (12) do lado de fora do estádio do Engenhão, na zona norte do Rio. A direção do Botafogo reclamou do baixo efetivo da polícia e se diz "desconfortável" para realizar a partida prevista para as 19h30.

Os confrontos entre torcedores foram contidos pela polícia, que usou bombas de gás de pimenta e chegou a disparar balas de borracha. Por segurança, a chegada dos ônibus dos dois clubes foi retardada e os jogadores só entraram no estádio por volta das 18h20. A polícia diz que o policiamento no Engenhão está sendo feito pelo Grupo Especial de Policiamento de Estádios (Gepe), com apoio de outras unidades. Do lado de fora, o patrulhamento é feito por policiais de 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e pelo Batalhão de Choque.

Durante todo o dia, mulheres de policiais protestaram em frente aos batalhões, tentando evitar a saída das equipes para as ruas. O Batalhão de Choque, no centro da cidade, foi um dos principais alvos da manifestação, que pede o pagamento de salários e bonificações atrasadas.

Após reunião com as autoridades para avaliar a situação, a diretoria do Botafogo, que é o mandante, decidiu dar prosseguimento ao evento. Por meio de sua assessoria de imprensa, o clube informou que, diante do baixo efetivo, estava "desconfortável" e temia pela segurança de torcedores e jogadores. Questionada sobre o número de homens destacados para o patrulhamento do estádio, a polícia não respondeu. Em nota, disse que houve um "princípio de tumulto envolvendo as torcidas e foi necessário o uso de armamento de baixa letalidade para controlar a situação".