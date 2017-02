PMs de missões especiais são levados de helicóptero para buscar farda

CAROLINA LINHARES, ENVIADA ESPECIAL VITÓRIA, ES (FOLHAPRESS) - Policiais do Batalhão de Missões Especiais (BME) estão sendo levados de helicóptero de uma base da Marinha até o batalhão para buscar fardas e armamento pesado. Durante a tarde deste domingo (12), um novo chamado do comando da PM ordenou que policiais do BME se apresentassem na Capitania dos Portos, a maior unidade da Marinha, em Vitória.

Segundo um dos policiais, o BME tem cerca de 300 homens e a maioria se apresentou. Muitos estavam sem farda. Por volta das 15h15, helicópteros da PM e das Forças Armadas começaram a levantar voo da Capitania. A operação consiste em levar os policiais sem farda ao BME para que peguem seu uniforme e retornem à Capitania, na Praia do Suá. Os que já estão uniformizados aguardam a busca de equipamentos e armas no batalhão para que possam sair para o patrulhamento.

A reportagem observou helicópteros decolando da Capitania, levando de quatro a seis homens sem farda de cada vez, e pousando no BME. Ao retornarem à unidade da Marinha, os homens desciam fardados. A entrada do BME, em Maruípe, está bloqueada por um acampamento de mulheres de policiais. A distância entre as duas unidades é de cerca de 4 km.

A mulher de um dos policiais que está dentro da Capitania recebeu uma mensagem dele dizendo que se sentia "sequestrado". Ele confirmou a operação com os helicópteros. No BME, as mulheres dos policiais acenavam para os maridos quando eles desembarcavam e embarcavam nos helicópteros. "Estamos com vocês", diziam. "Gritamos como apoio porque é uma imposição", disse uma delas sobre a apresentação dos policiais.

Para elas, os maridos foram "sequestrados" porque, a princípio, a ordem era se apresentar às 8h no BME. Como as mulheres impediram sua entrada, houve nova convocação para as 13h na Capitania. Contudo, segundo elas, eles não sabiam que iriam ao batalhão de helicóptero para buscar equipamento. "É um gasto absurdo, uma atitude de desespero", diz uma delas sobre o uso de helicópteros para deslocar os policiais. "É para desmobilizar o movimento no BME, que é o centro das atenções", completa outra. "O movimento está tão forte que essa estratégia é uma reação para mostrar que o governo está no controle." As mulheres falaram com a reportagem com a condição de que não fossem identificadas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um total de 1.236 policiais se apresentaram para trabalhar entre sábado (11) e domingo.