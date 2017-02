Jogamos sem volantes, diz técnico do Coritiba

Ruy enfrenta a marcação do Foz (foto: Ernani Ogata)

O técnico do Coritiba, Carpegiani, afirmou que planejou um time sem volantes para a partida contra o Foz, no sábado. O jogador que mais se aproximava dessa função na equipe foi Galdezani, que atuou como meia ofensivo nas partidas anteriores. “A obrigação sempre é nossa de vencer. Nós tivemos uma ideia de entrarmos sem um volante devido a dificuldades que nós tivemos e estamos tendo. Então eu escolhi o Yan, porque se eu tenho um homem mais criativo, que no caso é o Ruy, e que talvez não estava sendo suficiente, eu coloquei dois”, explicou o treinador.

Carpegiani fez sua análise sobre o jogo com o Foz. “Nós tivemos muitas dificuldades no primeiro tempo. Não conseguimos encaixar a marcação e ficamos no meio termo. E atrás desse meio termo estava jogando a equipe adversária, que entrou com um atacante e cinco de homens de meio-campo. Estavam levando uma certa vantagem por que nós não estávamos conseguindo encaixar essa marcação”, disse.

“No segundo tempo, nós tivemos uma melhora acentuada na medida que foram feitas as substituições, principalmente com o Iago que entrou muito bem. Abrimos o campo e conseguimos imprimir o nosso ritmo buscando o gol, coisa que não ocorreu no primeiro tempo”, argumentou.