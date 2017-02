Conserto da pista que afundou na BR-376 pode levar 15 dias

(foto: PRF)

O conserto da pista da BR-376, em Guaratuba, que na madrugada de domingo (12) teve um afundamento no km 681, no sentido sul (para Santa Catarina) deve levar duas semanas, conforme as primeiras avaliações da concessionária que administra do trecho, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O afundamento, e princípio, teria sido provocado pelo excesso de chuva ao longo da tarde e da noite de sábado (11). O local chegou a ser interditado por causa do risco do afundamento aumentar. Uma fila de quatro quilômetros se formou em alguns horários da manhã e da tarde de domingo (12).

O trânsito foi sendo desviado pelo sentido contrário da rodovia. A pista sentido Norte também foi afetada no horário de pico, ontem.

Chuva — A chuva mais forte atingiu a Grande Curitiba desde o fim da tarde de sábado, e avançou pela madrugada. Municípios do Litoral também foram castigados mais uma vez. Hoje, chove em praticamente todo o Estado. Em Curitiba, o céu fica fechado a semana toda.