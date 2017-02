Curitiba tem dia de folia na avenida

(foto: Franklin de Freitas)

O Carnaval de Curitiba, que neste ano vive um certo conflito com o poder público, teve um dia de trégua, ontem, com o evento pré-Carnaval dos Garibaldis e Sacis na Avenida Marechal Deodoro. Centenas de pessoas participaram da folia durante a tarde, embaladas por um trio elétrico que contou com a presença do grupo carioca Monobloco.

O evento tradicional na cidade nos últimos anos é uma espécie de abre-alas para a festa na Capital — neste ano o Carnaval acontece no dia 28 de fevereiro. O Garibaldis e Sacis, que no passado já atraiu dezenas de milhares de foliões, agora está mais contido, e a preocupação com a segurança maior.

Quando foi levada para a Avenida Marechal Deodoro foi justamente para se conseguir maior fiscalização no acesso à avenida. Além disso, a segurança foi reforçada em três níveis de atuação — a Polícia Militar fez o policiamento do entorno do evento e a Guarda Municipal atuou dentro da área juntamente com aproximadamente 300 seguranças particulares.

Próximos — Os próximos eventos de Carnaval em Curitiba acontecem no fim de semana da folia. No dia 25 tem o desfile das escolas de samba. No diz 26 o tradicional Zombie Walk. De 24 a 27, está marcado o Psycho Carnival. Também acontecem bailes nas regionais.