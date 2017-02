Contra a dengue, CIC passa por mutirão nesta segunda

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

Agentes da Secretaria da Saúde passaram na semana passada pela Cidade Industrial de Curitiba (CIC) para fortalecer o combate ao mosquito Aedes aegypti. Os moradores foram orientados a limpar os quintais e colocar entulho e lixo em sacos plásticos, em frente das casas. O material será recolhido nesta segunda-feira (13) e na terça-feira (14). Neste ano Curitiba tem o registro de 11 casos de dengue, nenhum autóctone.

O trabalho é parte da ação Curitiba sem Mosquito. “Saúde é prioridade para a gestão do prefeito Rafael Greca e o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, uma das nossas principais preocupações”, afirma o secretário Municipal da Saúde, João Carlos Gonçalves Baracho. O mosquito Aedes aegypti é o vetor de doenças como dengue, chikungunya e zika.

A Secretaria Municipal da Saúde orienta a população a manter os cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito. É importante fazer a limpeza sistemática dos quintais e não deixar água parada. No mês de janeiro foram recolhidas 378 toneladas de lixo no Tarumã, Bairro Alto, Cajuru e Parolin. Pesquisa da Secretaria de Estado da Saúde identificou que o principal criadouro do msoquito é o lixo.

A coordenadora do Programa Municipal de Controle do Aedes, Tatiane Faraco, afirma que os cuidados precisam ser redobrados até o mês de maio, por causa da grande quantidade de chuvas e temperaturas altas deste período do ano em Curitiba. “É fundamental que a população continue cuidando da limpeza do quintal e da casa”, ressalta ela.

Enfrente o mosquito Aedes aegypti:

1 - Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água.

2 - Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.

3 - Não jogue lixo em terrenos baldios.

4 - Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo.

5 - Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje.

6 - Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.

7 - Se for guardar pneus velhos, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, protegidos da chuva.

8 - Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água.

9 - Lave com frequência, com água e sabão, os recipientes utilizados para guardar água, pelo menos uma vez por semana.

10 - Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda semana. É importante trocar a água desses vasos com frequência.