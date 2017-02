Disputa de minifoguetes tem inscrições abertas

(foto: Franklin de Freitas)

Já estão abertas as inscrições para o 4º Festival Brasileiro de Minifoguetes, que será promovido de 29 de abril a 1º de maio de 2017 no Centro Politécnico e na Fazenda do Canguiri, ambos da UFPR. As inscrições svão até 15 de abril (para o público em geral e os participantes) ou 31 de março (para o registro dos foguetes) e devem ser feitas exclusivamente pelo link: http://www.foguete.ufpr.br/festival/2017/festival-2017.htm

O evento retomará, neste ano, o lançamento de foguetes a uma altitude de até mil metros. “É a categoria de maior apogeu. Quem gosta e tem interesse no assunto vai gostar do evento”, diz o professor do curso de Engenharia Mecânica e coordenador do Festival Brasileiro de Minifoguetes, Carlos Henrique Marchi.