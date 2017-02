Ceni leva 'frango' em estreia no Morumbi como técnico do São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rogério Ceni fez sua estreia no Morumbi como técnico do São Paulo neste domingo (12) contra a Ponte Preta, e a sua agitação à beira campo foi inevitável. O ex-jogador e ídolo são-paulino gritou, deu bronca nos jogadores e os orientou em relação ao posicionamento em campo. Ele, inclusive, protagonizou uma cena curiosa. Durante o primeiro tempo do duelo, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o treinador abaixou-se para pegar a bola que foi em sua direção e ela passou por debaixo de suas pernas. "Rapaz, sem luva dá muita diferença, sabia? Que bola lisa, rapaz. O campo estava molhado, né? Fui pegar e a bola passou, e acho que passou no meio das pernas ainda. Vocês vão passar essa imagem? Na hora eu já imaginei, mas me liguei no jogo. Isso já me aconteceu umas três vezes no treino. Você vai pegar rápido e olhar para o campo", brincou o treinador em entrevista coletiva. "Não fiz o movimento correto para fazer a defesa. Mas como treinador está ótimo", completou. Nas redes sociais, os torcedores dos times rivais não perdoaram o ex-goleiro, chamando-o de "frangueiro". Dentro de campo, o São Paulo derrotou o clube de Campinas por 5 a 2 e conheceu sua primeira vitória no Estadual.